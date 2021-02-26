Крымские следователи нашли преступника спустя 15 лет

Крымским правоохранителям удалось спустя 15 лет найти и задержать жителя Симферополя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В мае 2005 года к задержанному обратилась знакомая, у которой были похищены золотые украшения и мобильный телефон: она обвинила в этом конкретного человека, и мужчина пришел в дом к обидчику, где в ходе конфликта избил его. От полученных травм тот скончался на месте", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, - добавили в СК региона.