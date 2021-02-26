Казахстанские полицейские по "почерку" нашли грабителя с ножом

В Петропавловске грабитель, вооруженный ножом, совершил разбойное нападение на магазин, о преступлении рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"Неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал деньги у продавца одного из продуктовых магазинов на окраине Петропавловска", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

По словам продавщицы, грабитель поживился лишь около 30 тыс тенге (порядка $70). При этом видеонаблюдения в торговой точке не было.

На месте преступления сотрудник криминальной полиции узнал по описанию и почерку 31-летнего местного жителя, рецидивиста, уже привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками, за кражу и грабеж. В результате проверки была подтверждена его причастность к этому преступлению. У грабители изъяли нож. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.192 Уголовного кодекса РК "Разбой". Подозреваемый взят под арест.