Замглавы администрации правительства Грузии подал в отставку

Свой пост покидает заместитель главы администрации правительства Грузии Бердия Сичинава – он официально подал в отставку.

"Друзья, я принял решение уйти с должности заместителя главы администрации правительства. Для меня было большой честью работать на этой должности, особенно перед лицом трудных задач, которые сделали нас еще более ответственными! Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу администрации правительства, повседневная работа которой сделала возможным справиться с этими проблемами. Спасибо за плодотворное сотрудничество со всеми, с кем у меня были деловые отношения в этот период, и вместе мы старались делать важные дела для страны. Я уверен, что это плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в будущем, где бы и на какой должности я бы не находился", - написал он, передает Грузия Online.

Также Сичинава выразил особую благодарность Георгию Гахария, "человеку большого достоинства, чести и высоких принципов".

Чиновник также пожелал успехов правительству Грузии и будущему руководству его администрации.