Почему Ходжалинская трагедия расценивается как геноцид

Генеральная Ассамблея ООН охарактеризовала геноцид как "отказ в признании права на существование целых человеческих групп подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании права на жизнь отдельных человеческих существ". Таким образом, геноцид - это преднамеренное и систематическое уничтожение, полностью или частично, этнической, расовой, религиозной или национальной группы, пишет депутат парламента Азербайджана Мазахир Эфендиев в статье для EU Reporter.

Наиболее изученные и страшные примеры этого преступления исторически близки: Холокост, этнические чистки в Боснии, межплеменные войны в Руанде, Ходжалинская трагедия. В феврале 1992 года жители Азербайджана с ужасом следили за телевизионными репортажами, рассказывающими о последствиях жестокого кровопролития: мертвые дети, изнасилованные женщины, изуродованные тела пожилых людей, замерзшие трупы, разбросанные по земле. Эти шокирующие кадры были сняты на месте Ходжалинской резни - самого страшного военного преступления за время Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией. Тогда было убито 613 мирных жителей-азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще неизвестна. Почти 6 тысяч человек были изгнаны из города.

Эта жестокая атака была частью преднамеренной политики террора тогдашних властей Армении: убийство мирных жителей заставило бы остальных бежать, что позволило бы ВС Армении оккупировать Нагорный Карабах и другие регионы Азербайджана. Это была самая настоящая этническая чистка.

В результате усилий и международных кампаний, организованных Азербайджаном, Ходжалинская резня в признана и отмечена парламентскими актами, принятыми в десяти странах и в 21 американском штате. Одна из них - международная кампания "Справедливость для Ходжалы", инициированная 8 мая 2008 года координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума ОИС за диалог и сотрудничество Лейлой Алиевой. К этой кампании, проводимой в десятках стран мира, присоединилось более 120 тысяч человек и 115 организаций. Социальные сети, выставки, митинги, конкурсы, конференции, семинары и другие схожие мероприятия стали эффективными средствами этой кампании.

Согласно Международному гуманитарному праву, Конвенции ООН и различным международным договорам, акты геноцида и сами субъекты подлежат наказанию по международному праву, другое наказуемое поведение включает заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде (Статья III Конвенции ООН о геноциде). Несмотря на то, что Азербайджан выполнил резолюции Совета Безопасности ООН по установлению мира и справедливости в международно признанных районах Азербайджана в Нагорном Карабахе, трагедия в Ходжалы не получила справедливой оценки со стороны международного сообщества, а причастные к геноциду в Ходжалы остаются безнаказанными.

О масштабах геноцида в Ходжалы и его исполнителях в разное время упоминалось в газетах, журналах и книгах. Одной из наиболее важных книг стала "Дорога моего брата" Маркара Мелконяна. Эта книга, написанная армянином о жизни "героя" - армянского боевика Монте Мелконяна - доказывает, что штурм города был стратегической целью и актом мести. Самый болезненный момент - это то, что человека, который в ту ночь активно участвовал в резне, назвали "героем".

Экс-президент Армении Серж Саргсян говорил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло". Эта его цитата приводилась в книге британского журналиста Томаса де Ваала о конфликте, опубликованной в 2004 году.

В соответствии с нормами и положениями международного гуманитарного права, конвенциями ООН, правами человека и правами женщин и детей в частности, резня, совершенная армянами в Ходжалы, является этнической чисткой. Поэтому Азербайджан продолжает борьбу за память о жертвах Ходжалинской резни ради живых очевидцев ночных событий в Ходжалы.

Признание Ходжалинской резни означало бы не только реализацию прав людей, ставших жертвами той кровавой ночи, но и помогло бы предотвратить геноцид и массовые убийства в будущем. Отказываясь признать этот геноцид, мир отбирает у будущих поколений надежду на единство и достоинство между народами.