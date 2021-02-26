Ремонт дороги оставил без воды тысячи жителей Тбилиси

Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без воды из-за аварии, такое сообщение распространила водораспределительная компания Georgia Water and Power.

Причина ЧП - повреждение магистрального водопровода во время ремонта дороги на проспекте Геловани, пишет Sputnik Грузия.

В результате водоснабжение было отключено на более чем 50 улицах в районах Сабуртало, Мтацминда, Ваке, Крцаниси и Дидубе.

Ликвидировать последствия аварии планируется до 12:00 завтрашнего дня.