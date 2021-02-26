Ремонт дороги оставил без воды тысячи жителей Тбилиси
Несколько тысяч жителей Тбилиси остались без воды из-за аварии, такое сообщение распространила водораспределительная компания Georgia Water and Power.
Причина ЧП - повреждение магистрального водопровода во время ремонта дороги на проспекте Геловани, пишет Sputnik Грузия.
В результате водоснабжение было отключено на более чем 50 улицах в районах Сабуртало, Мтацминда, Ваке, Крцаниси и Дидубе.
Ликвидировать последствия аварии планируется до 12:00 завтрашнего дня.
Вестник Кавказа
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