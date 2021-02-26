Ингушские правоохранители задержали находящегося в розыске экс-главу МВД

Ингушским правоохранителям удалось задержать в Назрани бывшего главу МВД республики Ахмеда Погорова, с 2019 года разыскивавшегося по уголовному делу о насилии в отношении более 60 правоохранителей в ходе протестных акций, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

26 марта 2019 года в Магасе граждане устроили согласованный митинг, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день. Протестующие применили насилие в отношении представителей власти. Пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов, тогда как Погоров, как полагает следствие, являлся одним из его активных участников, - добавили в пресс-службе.