Собянин: на Лубянской площади не будет ни Невского, ни Дзержинского

Власти Москвы приняли решение не устанавливать вообще никакого памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что накануне на "Активном гражданине" было запущено голосование об установке памятника на Лубянке, горожане должны были выбрать между Александром Невским и Феликсом Дзержинским. За два дня вырвались вперед сторонники Александра Невского, но с небольшим отрывом, так что стало ясно, что общественное мнение разделилось примерно пополам.

"А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество", - подчеркнул Собянин.

Именно поэтому, указал градоначальник, верным решением будет остановка процесса, пока Лубянская площадь останется в существующем виде. Тем не менее, добавил мэр, планируется позже, в более подходящее время, вернуться к этому вопросу, чтобы сообща принять правильное и разумное решение.