Ставрополье ощущает сильную нехватку узбекских гастарбайтеров

На Ставрополье в ушедшем 2020 году граждане Узбекистана стали самыми востребованными иностранными работниками, - рассказала замминистра труда края Людмила Шагинова.

На законных основаниях в крае в минувшем году трудились еще 5205 гостей из соседних государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Россию.

"Почти 4,5 тыс из них были гражданами Узбекистана. 267 рабочих - из Азербайджана, 337 - из Таджикистана, 123 - из Украины", - детализировала Шагинова, передает "АиФ-Ставрополье".

Большинство гастарбайтеров работали на стройках, обрабатывающих предприятиях, СТО и в торговой отрасли, а бюджет края получил от их деятельности 163,5 млн рублей, -добавила замминистра.