Армянская оппозиция назвала время проведения следующего митинга

Очередной митинг армянской оппозиции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна состоится завтра в 15.00 (14.00 мск).

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Напомним, ситуация в Армении резко обострилась накануне, когда Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. В ответ премьер направил президенту Армену Саркисяну предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако тот не подписал его.