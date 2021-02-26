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Армянская оппозиция назвала время проведения следующего митинга

Армянская оппозиция назвала время проведения следующего митинга

Очередной митинг армянской оппозиции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна состоится завтра в 15.00 (14.00 мск).

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Напомним, ситуация в Армении резко обострилась накануне, когда Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. В ответ премьер направил президенту Армену Саркисяну предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако тот не подписал его.

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