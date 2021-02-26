В Краснодаре расширят пешеходную зону в центре города

Пешеходные зоны в центре Краснодара могут расширить в рамках нового проекта развития городской среды "7 улиц", - сообщили в пресс-службе администрации столицы Кубани.

На обсуждение в мэрии вынесли проекты в границах улиц Рашпилевской и Красноармейской, Советской и Длинной. Предложения обсудили на заседании политического консультативного совета, который провели глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко, - передает "АиФ-Юг".

Проект разработан с учетом рекомендаций Высшей школы экономики и является составной частью большого проекта по развитию работы автотранспортного движения, в том числе, движения общественного транспорта, входящего в Стратегию транспортного развития Краснодара, - рассказала главный архитектор города Наталья Машталир.

В соответствии с ним будет сужена проезжая часть, расширены тротуары и созданы велосипедные дорожки на участках семи улиц города в историческом центре Краснодара, пересекающих ул. Красную и параллельных ей, - добавила Машталир.