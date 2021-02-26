Власти придумают особые правила безопасности для спортзалов в Грузии

Правительство Грузии работает над правилами работы спортзалов, которые заработают с 15 марта, такое сообщение распространила пресс-служба Минэкономики страны.

Фитнес-центры были закрыты из-за ситуации с коронавирусом в ноябре прошлого года. Теперь открыться смогут те заведения, которые будут соблюдать санитарные правила.

Глава Минэкономики Натия Турнава провела рабочую встречу с представителями компаний, владеющих фитнес-центрами, на ней были рассмотрены правила, которые власти разработают специально для спортзалов. Министр высоко оценила готовность бизнеса следовать им.

Чиновница также добавила, что здоровый образ жизни очень важен, особенно в ситуации пандемии, когда многим нужна реабилитация после перенесенного заболевания.