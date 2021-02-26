Ставропольская прокуратура потребовала вернуть скважину с минералкой - СМИ

В арбитражный суд поступил иск прокуратуры Ставрополя об истребовании из чужого незаконного владения скважины с минеральной водой.

Арбитражный суд привлек в качестве третьих лиц территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом на Ставрополье и Департамент по недропользованию в СКФО. Ближайшее заседание должно состояться второго марта 2021 года, - сообщает "АиФ-Ставрополье" со ссылкой на РБК.

Как скважина № 79 Бештаугорского месторождения недалеко от города Лермонтова оказалась в незаконном владении, в сообщении не указывается. Известно, что минеральная вода в ней добывается на глубине 1982 м и имеет хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый кремнистый состав.