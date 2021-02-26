В Лачине и Зангилане построят аэропорты

Руководство Азербайджана планирует построить аэропорты в освобожденных Лачине и Зангилане, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

Глава государства отметил, что уже ведутся работы по строительству аэропорта в Физули.

"У нас еще есть и планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане, с учетом планов по обустройству территории, с учетом того, что Зангилан превратится в очень важный логистический центр", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он напомнил, что трехстороннее заявление от 9 ноября прошлого года предусматривает открытие коридора на территории Армении, который соединит Азербайджан с его автономной республикой Нахчыван, а также свяжет Азербайджан и Россию с Турцией.