Еще две недели жители Кубани проведут в режиме повышенной готовности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев своим постановлением снова продлил на две недели, до 14 марта, режим повышенной готовности.

Жители и гости региона по-прежнему должны использовать маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, для них запрещены развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия, а число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек, - передает портал Юга.ру.

Тем же постановлением жителям из групп риска, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, - подчеркнули в краевом оперативном штабе.

Напомним, режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта минувшего 2020 года, каждые две недели его продлевает губернатор Вениамин Кондратьев, сейчас он действует до 28 февраля.