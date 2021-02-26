Главная » Новости

Москва может стать центром переговоров Афганистана с талибами

Москва может стать центром переговоров Афганистана с талибами

Москва рассматривается правительством Афганистана как перспективная площадка для переговоров с представителями запрещенного в России движения "Талибан", - заявил сегодня министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

"Конечно, этот вопрос будет обсуждаться в ходе региональных дипломатических консультаций. Афганская сторона уже поддержала предложения других стран провести переговоры на их площадках. Но пока конкретных планов относительно того, где могут пройти переговоры в следующий раз, нет", - рассказал он, передает ТАСС.

Ранее о том, что Москва готова предоставить площадку для межафганских переговоров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2075 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!