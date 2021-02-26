Коронавирус закрыл на карантин десять школ в Северном Казахстане

В Северо-Казахстанской области на сегодня на карантин по COVID-19 закрыты 10 школ, рассказал на брифинге главный государственный санитарный врач региона Асет Жуматаев.

По его словам, четыре школы не работают в районе Магжана Жумабаева, три школы - в Кызылжарском районе, и еще по одной школе закрыто в Уалихановском и Тайыншинском районах, а также в районе Мусрепова.

Санврач пояснил, что с начала учебного года в СКО было зафиксировано 600 случаев коронавируса у школьников, в том числе 341 случай среди тех, кто учится очно, и 259 случаев среди тех, кто был на дистанционке. Среди педагогов коронавирус выявили у 109 человек, 73 из которых трудились в штатном режиме, пишет Sputnik Казахстан.