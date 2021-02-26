"Музыкальную" ночь собираются провести сторонники Мелия в Тбилиси

Акция протеста, участники которой требуют освобождения лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, завершилась в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что демонстранты поставили около восьми палаток у здания парламента, чтобы остаться там на ночь, пишет ТАСС.

Сначала одну из палаток они установили на проезжей части проспекта Руставели, но после предупреждения сотрудников полиции о противозаконности этого было решено перенести ее на тротуар.

В общей сложности у парламента находятся несколько десятков человек, среди них лидеры оппозиции. Там же установлена музыкальная аппаратура, активисты обещают, что музыка будет играть всю ночь, все желающие получат чай, кофе, еду.

Для проезда машин проспект Руставели по-прежнему закрыт.