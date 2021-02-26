Зугдидский грабитель скончался после потери сознания

Сегодня днем неизвестный ограбил Золотую биржу в Зугдиди, но после перестрелки с полицией потерял сознание и скончался, - сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.

"В Зугдиди на улице Руставели произошло ограбление. Человек, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался на Золотую биржу, и, угрожая оружием забрал у продавца золотые украшения, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники Зугдидского районного департамента полиции бросились в погоню, но, заметив их, преступник открыл по ним огонь, на что полиция ответила выстрелами. Полиция нашла напавшего на сотрудников мужчину без сознания, после чего правоохранители вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось", - говорится в заявлении полицейских, передает Грузия Online.

Для установления причины смерти будет проведена экспертиза. Был ли мужчина ранен в перестрелке, в сообщении МВД не указывается.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

