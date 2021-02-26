Аронян рассказал, почему бежит в США

Армянский гроссмейстер Левон Аронян перебирается на постоянное место жительство в Америку, о своем решении и его причинах шахматист рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, он руководствовался несколькими мотивами, но последней каплей послужило безразличие к шахматам со стороны государства, без поддержки которого в этом виде спорта нельзя достичь серьезных результатов.

"В шахматную сферу ворвались совершенно неосведомленные о данном виде спорта новоиспеченные государственные деятели, которые стали приписывать себе наши достижения, самоутверждались, в том числе и посредством шантажа", - цитирует Ароняна Sputnik Армения.

Наконец, признался гроссмейстер, после того, как местные чиновники решили, что его потенциал как шахматиста уже исчерпан, он решил перебраться в Америку, хотя раньше на протяжении многих лет отклонял такие предложения.

Напомним, о решении шахматиста переехать в Штаты СМИ сообщили в начале февраля.