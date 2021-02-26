Жителя Новочеркасска задержали с 30 кг наркотиков

Донские полицейские арестовали жителя Новочеркасска, который подозревается в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции задержали его на территории одного из гаражных кооперативов города, изъяв у него при личном досмотре сверток весом почти в полкилограмма, позже на территории ГСК полицейские обнаружили и изъяли еще восемь запечатанных пакетов с неизвестным порошком.

"В гараже и автомобиле задержанного полицейские провели обыск, в результате которого были изъяты такие же пакеты, предположительно, с наркотиками. Проведенным экспертами-криминалистами исследованием было установлено, что изъятое - синтетический наркотик массой более 23,5 кг и гашиш массой более 7,5 кг", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый приобретал зелье через тайники-закладки за пределами региона, а потом сам распространял его в Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - добавили в МВД региона.