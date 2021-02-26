Определенный COVID-статус станет пропуском в фитнес и спа в Казахстане

Главный госврач Казахстана Ерлан Киясов издал постановление о реализации в Нур-Султане, Алматы и Караганде пилотного проекта Ashyq, цель которого - предупреждение распространения коронавируса.

Заходя в фитнес-клубы, бассейны и компьютерные клубы, которые войдут в пилотный проект, необходимо будет отсканировать специальный QR-код, по которому приложение Ashyq покажет статус посетителя, пишет "Интерфакс".

Возможны четыре статуса: "зеленый" означает, что посетитель прошел ПЦР-тестирование с отрицательным результатом; "синий" - нет результата ПЦР-теста, не контактировал с больным COVID-19; "желтый" - посетитель контактировал с больным; "красный" - имел положительный результат на COVID-19.

Проект Ashyq начал воплощаться в жизнь сегодня на таких объектах предпринимательства, как фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы и боулинги.

Посетителей, имеющих "желтый" и "красный" статусы, на объекты пускать не будут, кроме того, об их приходе предприниматели должны будутинформировать территориальные департаменты комитета санэпидемконтроля.