ДТП с "Газелью" под Миллерово оказалось фатальным для водителя "Жигулей"

Сегодня днем в Миллеровском районе Ростовской области случилось ДТП, в котором погиб один и пострадали пятеро человек, - сообщили в управлении ГИБДД России по региону.

Авария произошла на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская: водитель "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с грузовой "Газелью".

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пострадали пять человек - пассажиры "ВАЗ-2115": две женщины, мужчина и ребенок 2007 года рождения, а также водитель "Газели", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

На месте ДТП работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства происшествия.