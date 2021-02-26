ДТП с "Газелью" под Миллерово оказалось фатальным для водителя "Жигулей"
Сегодня днем в Миллеровском районе Ростовской области случилось ДТП, в котором погиб один и пострадали пятеро человек, - сообщили в управлении ГИБДД России по региону.
Авария произошла на 10-м километре автодороги Миллерово-Вешенская: водитель "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с грузовой "Газелью".
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пострадали пять человек - пассажиры "ВАЗ-2115": две женщины, мужчина и ребенок 2007 года рождения, а также водитель "Газели", - рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.
На месте ДТП работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства происшествия.
Вестник Кавказа
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