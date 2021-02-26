Саркисян пока оставил у себя ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна

В администрации президента Армении Армена Саркисяна опровергли заявления оппозиции о том, что он якобы возвратил ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В ведомстве подчеркнули, что Саркисян этот документ обратно не отсылал, пишет Sputnik Армения.

Пресс-секретарь премьера Мане Геворкян также сообщила, что аппарат главы правительства ничего не получал.

Чуть позже оппозиционные деятели на акции протеста у парламента заявили, что в ходе встречи с ними президент не стал давать обещания не подписывать предложение Пашиняна об отставке Гаспаряна, хотя они потребовали от него не увольнять главу Генштаба.