Президент Армении провел встречу с начальником Генштаба ВС страны

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генеральный штаб Вооруженных сил страны, где встретился с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, - сообщила пресс-служба аппарата главы государства.

"Президент Армен Саркисян посетил Генеральный штаб ВС, где провел встречу с начальником Генштаба Оником Гаспаряном", - отмечается в тексте, передает ТАСС.

Какие-либо подробности встречи в сообщении не указываются.

Напомним, Оник Гаспарян накануне заявил о необходимости отставки всего правительства во главе с Николом Пашиняном, ранее его отставки потребовал сам премьер-министр страны.