Президент Армении провел встречу с начальником Генштаба ВС страны
Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Генеральный штаб Вооруженных сил страны, где встретился с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, - сообщила пресс-служба аппарата главы государства.
"Президент Армен Саркисян посетил Генеральный штаб ВС, где провел встречу с начальником Генштаба Оником Гаспаряном", - отмечается в тексте, передает ТАСС.
Какие-либо подробности встречи в сообщении не указываются.
Напомним, Оник Гаспарян накануне заявил о необходимости отставки всего правительства во главе с Николом Пашиняном, ранее его отставки потребовал сам премьер-министр страны.
Вестник Кавказа
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