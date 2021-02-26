Столица поставила новый температурный рекорд

Сегодня вечером синоптики зафиксировали в Москве новый температурный рекорд - воздух в столице сегодня прогрелся до рекордных +6,4 градуса, - сообщает портал "Метеоновости".

"К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Дополнительные десятые доли градуса добавило солнце, проглянувшее в городе во второй половине дня – оно совместно с мощной конвекцией воздуха усилило таяние снега в городе.