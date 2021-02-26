Турал Гянджалиев: все армянские военнопленные уже возвращены на родину

На сегодняшний день все армянские военнопленные возвращены Армении, заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона АР Турал Гянджалиев на XX зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он напомнил при этом, что после подписания 9 ноября трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией были обнаружены несколько диверсионных групп, которые предприняли попытку вторгнуться на территорию Азербайджана и совершить там теракты.

"Конечно, эти действия были предотвращены, и те, кто пытался вторгнуться, были задержаны, очень важно различать эти вопросы. Военнопленные - это одно, а саботаж - другое. Поэтому очень важно, чтобы это было принято во внимание", - подчеркнул Турал Гянджалиев.