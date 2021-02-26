Оппозиция Армении готовит вечерний митинг у парламента

Армянские оппозиционеры намерены сегодня вечером провести еще один митинг – они завершили десятикилометровый круг по центру Еревана и вернулись к зданию парламента на проспект Баграмяна.

Сторонники оппозиции, которых насчитывалось несколько тысяч человек, провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, где, как ожидается, пройдет еще один митинг противников главы кабмина, на котором выступят лидеры оппозиции, встречавшиеся с президентом Армении Арменом Саркисяном, - передает РИА Новости.

Ранее протестующие потребовали у президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.

Напомним, ранее на этой неделе президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба ВС республики Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова Пашиняна о российских системах "Искандер", которые тот произнес во время выступления по ситуации в Карабахе. 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра, сказав, что политическое руководство ведет страну к опасной грани. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. С утра четверга в Ереване проходят акции противников и сторонников Пашиняна.