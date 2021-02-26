Байден: США никогда не признают Крым Россией

Америка никогда не признает, что Крым входит в состав Российской Федерации, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты и сегодня поддерживают Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта", - сказано в нем.

По словам главы государства, "простая истина" заключается в том, что "Крым - это Украина". Соответственно, пообещал он, Вашингтон никогда не признает т.н. "аннексию полуострова" Москвой.

Байден заверил, что Америка намерена вместе с Украиной противостоять "агрессии" РФ, а также что Штаты продолжат добиваться привлечения России к ответственности.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, заявление Байдена означает, прежде всего, активное разыгрывание украинской карты против России. "Какие формы это может принять на сегодняшний день, мы знаем: это ситуация на юго-востоке Украины. Здесь нельзя исключить каких-то силовых действий, потому что пока все, что есть, - это какие-то непонятные перемирия, это какой-то непонятный формат, из которого то ли все хотят выйти, то ли все хотят продолжить, но, возможно, ждут каких-то более-менее основополагающих решений уже администрации Байдена", - уточнил эксперт.

Он охарактеризовал заявление президента США как "до известной степени пустопорожнее": "рефреном повторяется все то, что администрация, может быть, даже демократическая, Обамы/Байдена говорила в 2014-2015 годах. По существу же тогда в развитие этих деклараций последовало резкое обострение ситуации на юго-востоке Украины, начало фазы военных действий, Минские соглашения в январе-феврале 2015 года и все, что за этим последовало. В нынешней ситуации эта тема может быть связана с общей политикой НАТО сегодня, с резким осложнением ситуации в районе Черного моря", - указал Владимир Васильев.

Таким образом, подчеркнул он, ничего хорошего от этого заявления ждать не стоит. "В свое время на Украине говорили, если сегодня "барин приедет" - в виде того же Байдена, то жди резкого обострения ситуации на юго-востоке. И действительно, было замечено, что каждый визит Байдена на Украину имел последствием резкое усиление военной напряженности, то есть военных действий. Поэтому сегодня, может быть, также стоит ожидать резкого обострения ситуации в районе Донбасса", - заявил главный научный сотрудник ИСКРАН.

Если говорить собственно о Крыме, пояснил эксперт, то наличие военно-морской группировки НАТО и постоянное барражирование неба, то есть воздушного пространства Украины, можно трактовать как усиление давления через элементы присутствия. "С российской стороны неоднократно заявлялось, что эти присутствия и военно-морских сил, и авиации, которая летает вблизи Крыма, создают опасность непрогнозируемых военных столкновений. Однако, исходя из настроя Запада, стоит ожидать усиления военного давления и присутствия вокруг Крыма, а именно усиления НАТОвской военно-морской группировки и военно-воздушного патрулирования", - спрогнозировал Владимир Васильев.

"Крым очень часто идет в связке с ситуацией на юго-востоке Украины. Запад как бы подталкивает Украину к более активным действиям на юго-востоке, обещая потом помочь решить проблему Крыма. Однако и Россия неоднократно заявляла, что может принять какие-то меры, связанные с укреплением военной группировки в Крыму. На Западе постоянно говорили о том, что РФ уже разместила на полуострове какие-то элементы ядерного оружия. Мы это отрицаем, но ситуация меняется. В советское время ядерное оружие было размещено в Крыму. Это тоже очень важный факт", - заключил эксперт.