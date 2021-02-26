Врач рассказала, почему "выцветают глаза"

Цвет глаз может становиться более тусклым с возрастом, сообщила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им.Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в интервью Радио Sputnik.

"Обесцвечивание глаз" связано с тем, что в радужной оболочке уменьшается количество пигмента.

"С возрастом глаза становятся более блеклые, особенно страдают люди, у которых они изначально светлые. Есть такая фраза - выцветшие глаза. <…> Количество пигмента с возрастом может уменьшаться, идет обесцвечивание, но нет доказательств, что это связано с болезнями", - поделилась Лещенко.

Медик подчеркнула, что исключение составляют фиброз сетчатки или инородные тела в глазу.

Существуют методики по изменению цвета глаз - инъекции пигмента или лазерная коррекция, но самый безопасный способ - цветные линзы.

"Операция по изменению цвета радужки - это не операция, а вредительство. Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно. Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало", - предупредила офтальмолог.