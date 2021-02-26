Санатории Кавминвод готовы к отмене ограничений по коронавирусу

Санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод готов к снятию ограничительных мер, связанных с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Как отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, за время пандемии в город приехали более 50 тыс человек, и только у четверых из них был выявлен коронавирус. По его словам, их оперативно выявили, изолировали и вылечили.

"Помимо этого, в городе низкий коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Аналогичная ситуация и в других курортах Кавминвод", - цитирует Моисеева "Ставропольская правда".

Напомним, согласно действующим требованиям, в настоящее время санаториям Кавминвод разрешается размещать не более одного человека в номере

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрированы 47 131 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 42 912 жителей региона, умерли – 1067.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 223186 случаев заражения.