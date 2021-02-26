Молдавия зарегистрировала "Спутник V"

Молдавия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон.

"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", – написал Додон в своем Telegram-канале.

Сегодня Белоруссия произвела первые партии "Спутник V", а минздрав Вьетнама приняло решение об экстренном применении российской вакцины. Ранее Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможные поставки "Спутник V" в эту европейскую страну.