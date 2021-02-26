Главная » Новости

Первую партию "Спутника V" произвели в Беларуси

Первую партию &quot;Спутника V&quot; произвели в Беларуси

В Беларуси изготовлена первая пробная партия вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины "Спутник V", - заявил в пятницу главами Минздрава республики Дмитрий Пиневич, пишет ТАСС.

Российскую вакцину в Беларуси начнут производить в промышленных масштабах в конце марта, добавил министр.

2660 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!