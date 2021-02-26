Первую партию "Спутника V" произвели в Беларуси

В Беларуси изготовлена первая пробная партия вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины "Спутник V", - заявил в пятницу главами Минздрава республики Дмитрий Пиневич, пишет ТАСС.

Российскую вакцину в Беларуси начнут производить в промышленных масштабах в конце марта, добавил министр.