Первую партию "Спутника V" произвели в Беларуси
В Беларуси изготовлена первая пробная партия вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины "Спутник V", - заявил в пятницу главами Минздрава республики Дмитрий Пиневич, пишет ТАСС.
Российскую вакцину в Беларуси начнут производить в промышленных масштабах в конце марта, добавил министр.
Вестник Кавказа
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