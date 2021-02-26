Сайт, посвященный Ходжалы, создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева

В Азербайджане презентовали академическую ресурсную базу www.khojalytoday.com. Сайт создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Презентация ресурса состоялась в рамках международной просветительской кампании "Справедливость для Ходжалы". На сайте собрана достоверная информация о Ходжалинском геноциде, случившемся 29 лет назад в ночь на 26 февраля, размещены показания свидетелей, официальные документы и академические труды международных и местных авторов, связанные с трагедией.

На сайте можно будет получить полную информацию о трагедии в Ходжалы, развернувшейся в 1992 году. Ресурс будет полезен студентам, исследователям и всем, кто интересуется этой страницей истории.

На сайте выделены несколько разделов: "Ходжалы в зарубежных медиа"; "Международная поддержка", где собраны резолюции стран мира о геноциде, совершенном армянами в Ходжалы и информация о памятниках в память о жертвах трагедии; "Ресурсы", где наряду с видеороликами и документальными фильмами, размещены академические книги, научные статьи, фотоматериалы и многое другое.