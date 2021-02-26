Члены литературного кружка в Северной Осетии устроили драку во время заседания

Участники литературного клуба во Владикавказе устроили драку во время обсуждения работы Азамата Габуева "Аделина. Реваз. Кристина". Об этом сообщает редакция литературного журнала "Дарьял".

"Дрались один на один, по соображениям чести и за свои принципы. Мы нисколько не планировали на этом пиариться, но случилось то, что случилось. В первую очередь тут виновата несдержанность и агрессивность некоторых гостей клуба, их нежелание слушать и слышать других", - отметили в издании.

В редакции подчеркнули, что при желании потасовку можно было избежать

Данный инцидент прокомментировал Иван Ургант в своей программе "Вечерний Ургант".

"Мы остаемся самой читающей страной. Вариантов, кто начал драки, три: либо муж Аделины, либо муж Кристины, либо сам Реваз. Это, наверное, первый случай, когда книжный клуб еще и бойцовский", - пошутил Ургант.

В издательстве сообщили, что несмотря на случившееся, литературные вечера продолжатся. Следующее мероприятие уже намечено на 4 марта.