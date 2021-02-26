Меркель выступила за усиление НАТО и оборонных способностей ЕС

Усиление трансатлантического альянса должно идти параллельно усилению оборонных способностей Евросоюза. Такое мнение канцлер Германии Ангела Меркель выразила в ходе второго дня виртуального саммита ЕС, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель также отметила, что "они дополняют друг друга". Глава правительства высказалась за "структурированное сотрудничество" ЕС и НАТО, ЕС и США.

Помимо этого, канцлер ФРГ приветствовала разработку до 2022 года документа о военной автономии Евросоюза - так называемого Стратегического компаса ЕС. Предполагается, что в нем будут сделаны "конкретные предложения" в области обороны, которые учитывают современные вызовы.

По словам Зайберта, Меркель заявила о необходимости внести в него самые разные аспекты – военные, гибридные угрозы и угрозы в киберпространстве, терроризм, последствия миграции и изменения климата, передает ТАСС.