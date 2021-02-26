Москвичам пообещали переменчивый март

По прогнозам синоптиков, март в Москве не будет теплым, погода ожидается переменчивая.

"Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю - да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым", - рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 1 марта будет ясно, может выглянуть солнце. Такая погода будет контрастировать с мрачными последними выходными зимы.

"1 марта ночные температуры в Москве будут -5...-10 градусов, а по области до минус 15, а 2 марта будет потепление, а в середине недели нас ждет опять понижение", - сообщил Вильфанд.