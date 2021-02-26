Житель Казахстана рассказал как выжил, проведя на морозе в заглохшей машине 28 часов

Житель Костаная 23 февраля возвращался из Актобе, его машина заглохла на трассе в буран. Он оказался один на один с морозом.

Температура в салоне парализованной машины опустилась до 24 градусов мороза, ни полиция, ни ЧС не смогли добраться до застрявшего мужчины. Чтобы спастись, он решил постоянно двигаться. Попов позвонил в полицию и ЧС, однако подъехать к месту они не смогли. "Каждые 15 минут качал пресс с помощью сумки с инструментами, с компрессором, чтобы кровь разогнать и не уснуть. Сильно ноги отморозил, в машине не походишь же. Пытался их растереть, но стало хуже, еще и руки замерзли. Потом судороги пошли, ноги начали неметь", - рассказал мужчина изданию "Костанайские новости".

Костанаец укутался в цигейковые чехлы, чтобы не замерзнуть насмерть. В отсутствии воды и еды ему пришлось есть снег.

В какой-то момент силы стали оставлять мужчину, он потерял сознание, придя в себя позвонил семье, чтобы попрощаться.

Вызволить мужчину из ледяного плена получилось только спустя 28 часов. Он находится в больнице, медики спасли обмороженные ноги от ампутации.

Физические нагрузки помогли мужчине выжить, иначе он был быстро уснул на морозе и уже не проснулся.