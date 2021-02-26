Украина передала Евросоюзу список новых антироссийских санкций

Власти Украины передали Евросоюзу список для введения антироссийских санкций. Об этом заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека. Могу вам сказать, что он будет достаточно эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и в Донбассе", - отметил Точицкий в беседе с украинским изданием "Левый берег".

Украинский дипломат сказал, что Киев находится в постоянном контакте с западными странами, и Киевом создана должность спецпредставителя по вопросам санкционной политики. Она, по мнению украинских властей, должна способствовать "лучшей координации диалога ЕС по санкционным вопросам".