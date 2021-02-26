Оппозиция Грузии объявила о пикетировании госучреждений со 2 марта

Члены грузинской оппозиции объявили о пикетировании здания парламента и Дома правительства со 2 марта. Об этом рассказала член партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

"2 марта мы вместе с борцами за свободу планируем пикетировать здание парламента", — приводит слова Деканоидзе "Известия".

Она также сообщила, что 5 марта оппозиционеры проведыт пикет у Дома правительства, 9 марта пройдет акция протеста у здания МВД, 11 марта митинг состоится у Тбилисского городского суда, а 13 марта члены оппозиции вновь соберутся у парламента.