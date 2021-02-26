В Нур-Султане смягчили ограничения для торговых центров и кафе

Главный санврач Нур-Султана разрешил торговым центрам работать по выходным.

Торгово-развлекательные центры и торговые дома в городе теперь смогут работать в будни и выходные с 10:00 до 23:00. Необходимо соблюдать требование в 4 кв м на человека.

"При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса", - отмечается в постановлении, пишет Sputnik Казахстан.

Кафе, рестораны, бары и столовые смогут работать ежедневно с 7:00 до 24:00, максимальная заполняемость 30%.