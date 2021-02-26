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Ильхам Алиев: Азербайджан позитивно смотрит на нормализацию отношений Турции с Арменией

Ильхам Алиев: Азербайджан позитивно смотрит на нормализацию отношений Турции с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в пятницу в ходе интервью иностранным СМИ, что Баку позитивно относится к улучшению отношений между Турцией и Арменией.

"Учитывая новую ситуацию, мы позитивно относимся к нормализации отношений между Турцией и Арменией. У нас сейчас нет особого мнения относительно нормализации этих отношений. Турция сама определит, когда могут открыться границы и нормализоваться отношения с Арменией", - сказал президент Азербайджана, передает ТАСС.

Ильхам Алиев подчеркнул, что "со стороны Азербайджана отрицательного мнения не будет".

Между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, однако у стран есть общая граница.

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