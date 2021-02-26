В Ставропольском крае отремонтировали 20 км дорог к школам и детсадам

За последние два года в Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали свыше 20 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

По его словам, особое внимание уделялось тем участкам дорог, которые ведут к социально значимым объектам, в том числе, к школам, детским садам, колледжам и университетам.

Так, например, в Ставрополе привели в нормативное состояние улицу Победы и проспект Кулакова, а в Невинномысске - участки дорог на бульваре Мира и по улице Ленина. На объектах было заменено дорожное полотно, отремонтированы тротуары, обустроены пешеходные переходы, установлены светофоры, предупреждающие знаки и нанесена разметка, передает "Ставропольское телевидение".