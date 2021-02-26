Лавров: США предупредили Россию за 5 минут до удара по Сирии

Соединенные Штаты сообщили России о ракетных ударах по Сирии за считанные минуты до их нанесения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не дает. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится", - заявил министр иностранных дел на пресс-конференции в Москве.

Лавров напомнил, что данный инцидент нельзя рассматривать "в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно", в обход резолюции СБ ООН по Сирии.

Об авиаударах США по инфраструктуре проиранских групп в Сирии стало известно в ночь на 26 февраля. По сообщению Пентагона, удары стали ответом на "недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке".