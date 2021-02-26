В Ингушетии задержаны подозреваемые в избиении семейной пары

Полиция Ингушетии задержала двух человек, напавших на женщину и пожилого мужчину в Магасе, сообщает пресс-служба регионального МВД.

20 февраля неизвестные нанесли увечья местному жителю 1960 года рождения и 40-летней женщине. После избиения они скрылись с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была оказана помощь.

Органы доставили в отделение полиции жительницу Назрани 1992 года рождения и 37-летнего жителя села Гази-Юрт, которые написали явку с повинной.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).