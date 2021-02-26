Эрдоган осудил попытку переворота в Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку смену власти в Армении. Он выступил "против любых форм военного переворота".

"Смена власти – право армянского народа. Призыв военных к смене власти – недопустимый шаг", - цитирует турецкого президента агентство "Анадолу".

Напомним, 25 февраля в Армении начались протесты после отставки премьером Николом Пашиняном главы Генштаба Оника Гаспаряна. Генштаб ВС Армении потребовал отставки главы правительства, заявив, что руководство страны ведет ее к опасной черте. Пашинян расценил это как попытку госпереворота и собрал своих сторонников на площади Республики.