Оппозиция Армении провела митинг у особняка Пашиняна

Оппозиционеры в Ереване, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели небольшой импровизированный митинг возле правительственного особняка премьера.

Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян сообщил, что президент Армении Армен Саркисян согласился принять 26 февраля делегацию объединенной оппозиции, требующей отставки Пашиняна, в 15.40 (14.40 мск). Оппозиционеры требуют от президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.

После объявления оппозиции, что президент согласился встретиться с ее представителями, колонна из 4-5 тыс человек дошла до места, где находятся правительственные особняки, в том числе Пашиняна. Здесь оппозиция провела небольшой импровизированный митинг. Колонну охраняют силы полиции, ее движению они не препятствуют, передает РИА Новости.

Напомним, ранее на этой неделе президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба ВС республики Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова Пашиняна о российских системах "Искандер", которые тот произнес во время выступления по ситуации в Карабахе. 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра, сказав, что политическое руководство ведет страну к опасной грани. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. С утра четверга в Ереване проходят акции противников и сторонников Пашиняна.