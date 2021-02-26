Летний сезон в Сочи стартует уже в мае

Власти Сочи считают, что в этом году туристический летний сезон начнется в мае.

"Начало летнего сезона судя по бронированиям мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня", - рассказал заместитель главы города Владимир Пушкарев, пишут "Кубанские новости".

Он добавил, что в длинные выходные на 23 февраля загрузка отелей в горном кластере достигла более 95%. В минувшие выходные в Сочи находилось почти 80 тыс туристов.

На 8 марта и весь месяц в целом прогнозируется спрос на отдых в Красной Поляне. "С начала весны в горном кластере планируется проведение ряда спортивных первенств по бобслею, прыжкам с трамплина, горным лыжам и другим видам спорта. Также поэтапно возвращается концертная деятельность", - отметил Пушкарев.