Летний сезон в Сочи стартует уже в мае
Власти Сочи считают, что в этом году туристический летний сезон начнется в мае.
"Начало летнего сезона судя по бронированиям мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня", - рассказал заместитель главы города Владимир Пушкарев, пишут "Кубанские новости".
Он добавил, что в длинные выходные на 23 февраля загрузка отелей в горном кластере достигла более 95%. В минувшие выходные в Сочи находилось почти 80 тыс туристов.
На 8 марта и весь месяц в целом прогнозируется спрос на отдых в Красной Поляне. "С начала весны в горном кластере планируется проведение ряда спортивных первенств по бобслею, прыжкам с трамплина, горным лыжам и другим видам спорта. Также поэтапно возвращается концертная деятельность", - отметил Пушкарев.
Вестник Кавказа
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