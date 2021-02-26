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Путин обсудил урегулирование в Карабахе с Совбезом РФ

Путин обсудил урегулирование в Карабахе с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования", - сказал Путин.

Обращаясь к участникам встречи, президент России подчеркнул, что хотел бы узнать оценку работы миротворческого корпуса, сил МЧС, пограничников, а также сотрудничество с международными организациями и иностранными партнерами по данному направлению.

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Вестник Кавказа

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