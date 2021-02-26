Названа дата третьей встречи вице-премьеров России, Азербайджана и Армении

27 февраля в Москве пройдет третья встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении: Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна. Об этом со ссылкой на офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна сообщает "Арменпресс".

На последней встрече трехсторонней рабочей группы было решено создать экспертные подгруппы по вопросам транспортных перевозок, обеспечения безопасности пограничного, таможенного, санитарного и ветеринарного контроля.

12 февраля стороны обсудили работу на основе пункта 9 трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября. Согласно ему в регионе разблокируются все транспортной-кэономические связи.

"Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", - говорится в документе.

На той же февральской встрече вице-премьеры договорились о реализации пунктов 2,3,4 заявления от 11 января, касающихся создания экспертных подгрупп, реализации 9 пункта заявления от 9 ноября, восстановления объектов инфраструктуры и безопасности международных перевозок через территории Азербайджана и Армении.