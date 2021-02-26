Армения тайно завозит военных в Карабах – рассказали родители армянских солдат

Американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал сегодня видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане. Ланкастер сообщил, что совсем недавно группа армянских призывников была отправлена в Ханкенди через Лачинский коридор под видом технического груза.

Все, с кем журналист говорит в этом материале, говорят одно и то же: мы не хотим, что наших детей отправляли в Азербайджан. "Как стройматериалы", – охарактеризовал первый из говоривших с Ланкастером нелегальную отправку военных в Ханкенди, - "Нам сказали, что они уже не вернутся в Карабах, а теперь они хотят тайком провезти солдат туда. Наши дети – не стройматериалы!".

Другой подчеркнул, что армянским военным нельзя служить в Карабахе, а потому у Минобороны нет права как бы то ни было завозить туда, на территорию Азербайджана, солдат. "Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли в Карабах. Им не положено там быть, об этом сказано в Заявлении Армении, Азербайджана и Армении. А они (армейское командование – прим. ред) хотят насилия!", - отметил он.

"Мой внук был на первой линии в Джебраиле. Война кончилась, он вернулся домой, раненный шрапнелью и в депрессии. Но пришли люди из ведомства и спросили, почему он дома? Сказали, пусть он полежит в больнице, и увезли его. Но он больше не пойдет служить в Карабах! Он должен служить только на территории Армении!" – сказал третий, добавив, что власти пообещали не отправлять призывников в Карабах после войны, но не держат обещания.

Мать одного из призывников подчеркнула: "Мы разрешаем, чтобы наши дети служили, но не в Карабахе. Потому что там неспокойно! Нам это не нужно".

"Мы не хотим, чтобы наши дети ехали в Карабах, хотим, чтобы служили в Армении. В Карабахе они могут попасть в плен", - сказала другая, уточнив, что пока что ее сын находится на территории Армении.

Третья мать солдата сообщила, что вернувшиеся с войны боятся, что власть опять отправит их на территорию Азербайджана. "Никакие проблемы не решаются властями. Мы не против, чтобы наши дети служили, но нам нужно просто, чтобы они были здоровыми", - заключила она.

Собравшиеся также поведали, что тем солдатам, кто все еще остается в зоне ответственности российских миротворцев, Минобороны не дает отпуска, чтобы в Ханкенди оставались ВС Армении. Кроме того, солдат завозят в Карабах в гражданской одежде, чтобы обмануть российских миротворцев, не пропускающих на территорию Азербайджана армянских военнослужащих.

Таким образом, граждане Армении, родители солдат, подробно рассказали о том, как Ереван нарушает сегодня положения ноябрьского Заявления и пытается нелегально завозить в зону ответственности российских миротворцев армянских военнослужащих. Причем об этих нарушениях сообщают сами солдаты, поскольку не хотят, чтобы власти вновь отправляли их на территории Азербайджана, где армянская армия понесла сокрушительное поражение.